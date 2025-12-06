Elche-Girona domenica 07 dicembre 2025 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici I catalani cercano punti salvezza

Infobetting.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La splendida stagione dell’Elche ha subito un logico e prevedibile ridimensionamento nelle ultime settimane ma i valenciani non sono mai scesi ad un livello di prestazioni scadente, anzi: pur facendo meno punti, raramente hanno sfigurato. In settimana hanno passato il turno in Copa del Rey e ora sperano di ritornare alla vittoria anche in campionato: . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

elche girona domenica 07 dicembre 2025 ore 14 00 formazioni quote pronostici i catalani cercano punti salvezza

© Infobetting.com - Elche-Girona (domenica 07 dicembre 2025 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. I catalani cercano punti salvezza

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Elche Girona Domenica 07