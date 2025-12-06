Ecco Prato Comunità Educante Più risorse e tanti ragazzi da aiutare La città si mobilita per il futuro
Cos’hanno in comune i vettori in fisica e la traiettoria di un pallone? Apparentemente nulla. Ma non è così per l’unità didattica del progetto Prato Comunità Educante, composta da un esperto del Cgfs e della fondazione Parsec, che farà studiare la traiettoria con i palloni, in palestra o all’aperto. Intrecci di competenze per sperimentare metodologie didattiche innovative e creare un ponte fra l’offerta scolastica e le opportunità offerte dalla città nel pomeriggio per gli adolescenti. È solo uno degli esempi del prossimo futuro di Prato Comunità Educante, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio e che riceve nuovo slancio per il prossimo triennio, non solo grazie al sostegno della Fondazione stessa e della collaborazione con Intesa Sanpaolo, ma anche perché è entrato a far parte dei progetti selezionati dall’impresa sociale Con i Bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Prato Comunità Educante, protagonisti oltre 600 studenti. Tutti i progetti - Laboratori, eventi, performances e spettacoli caratterizzeranno, a maggio e giugno, la fase conclusiva dell'edizione 2023 dell'iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato
Comunità Educante. Festa diffusa in città. E Roma guarda Prato: "Modello per l'Italia" - Un progetto che parte da un concetto semplice: mettere al centro gli studenti per accompagnarli nella loro crescita.
Ragazzi: Fondazione Cassa di risparmio, conclusa ieri la 3 giorni di "Prato Comunità educante". Il progetto continua con il sostegno di "Con i Bambini" - Una festa diffusa in tanti e diversi luoghi della città che ha coinvolto centinaia di ragazze e ragazzi quella di "Prato Comunità educante", il progetto promosso dalla Fondazione Cassa di risparmio di