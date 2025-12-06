Cos’hanno in comune i vettori in fisica e la traiettoria di un pallone? Apparentemente nulla. Ma non è così per l’unità didattica del progetto Prato Comunità Educante, composta da un esperto del Cgfs e della fondazione Parsec, che farà studiare la traiettoria con i palloni, in palestra o all’aperto. Intrecci di competenze per sperimentare metodologie didattiche innovative e creare un ponte fra l’offerta scolastica e le opportunità offerte dalla città nel pomeriggio per gli adolescenti. È solo uno degli esempi del prossimo futuro di Prato Comunità Educante, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio e che riceve nuovo slancio per il prossimo triennio, non solo grazie al sostegno della Fondazione stessa e della collaborazione con Intesa Sanpaolo, ma anche perché è entrato a far parte dei progetti selezionati dall’impresa sociale Con i Bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ecco Prato Comunità Educante. Più risorse e tanti ragazzi da aiutare. La città si mobilita per il futuro