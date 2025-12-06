Ecco il vero politicamente scorretto | criticare il proprio posto di lavoro
Cosa si può dire e cosa, al contrario, non si può dire nel dibattito pubblico? Negli ultimi anni l’ultradestra ha fatto passare l’idea che, tanto a livello internazionale, quanto a livello italiano, si sia imposta una forma di censura informale, il “politicamente corretto”. In sintesi, ci sarebbero opinioni, idee e parole che non possono più essere né pensate né proferite, perché invise ai “poteri forti”, pena l’emarginazione se non il silenziamento nel dibattito pubblico. Fin qui siamo di fronte a una delle caratteristiche dell’ultradestra internazionale: spacciarsi per vittima, per quella “parte” schiacciata da una maggioranza di bigotti e “buonisti” quando, al contrario, il “politicamente scorretto” che professa è una sorta di nuovo mainstream, accolto e spesso ben retribuito, tanto dal potere politico quanto da quello mediatico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
la Repubblica. . Ma è proprio vero che non si può più dire niente? Cathy La Torre smonta i miti del politicamente corretto, spiega come difendere la libertà di espressione senza ferire e invita a parlare con cura, non con paura. La nuova puntata Diversity Editor - facebook.com Vai su Facebook
Ecco il vero politicamente scorretto: criticare il proprio posto di lavoro - Negli ultimi anni l’ultradestra ha fatto passare l’idea che, tanto a livello internazionale, quanto a livello italiano, s ... Segnala ilfattoquotidiano.it
Politicamente Scorretto, vent’anni di battaglie civili - Così Politicamente Scorretto, progetto del Comune nato in collaborazione con lo scrittore Carlo Lucarelli, rinnova la sua vocazione e torna sul ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Arresti al Pilastro, quella «citofonata», incubi e il vero politicamente scorretto - a un anno dalla citofonata di Salvini, sono stati arrestati per spaccio e detenzione di droga proprio gli inquilini a cui Salvini aveva fatto la fatidica domanda: «Scusi, lei spaccia? Segnala avvenire.it
Torna il festival Politicamente Scorretto di Carlo Lucarelli - Da vent'anni unisce il racconto della legalità, della giustizia e dell'impegno civile con eventi culturali, incontri, spettacoli e dibattiti: la rassegna Politicamente Scorretto, curata da Carlo ... Lo riporta ansa.it