Ecco il trailer ufficiale della quinta stagione di Emily in Paris!
Disponibile il trailer ufficiale dell’attesissima quinta stagione di Emily in Paris. Il nuovo capitolo della serie di successo creata da Darren Star e con protagonista Lily Collins debutterà solo su Netflix con dieci episodi il 18 dicembre. Sinossi. Ora a capo dell’Agence Grateau a Roma, Emily affronta sfide professionali e sentimentali mentre si adatta alla vita in una nuova città. Ma proprio quando tutto sembra andare per il verso giusto, un’idea lavorativa si rivela un fallimento, con conseguenti delusioni amorose e ostacoli alla carriera. In cerca di stabilità, Emily si rifugia nel suo stile di vita francese, finché un grande segreto non minaccia uno dei suoi rapporti più stretti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
A Natale zaino in spalla. Siete pronti? Ecco il trailer ufficiale di #BuenCamino, il nuovo film di #CheccoZalone, diretto da Gennaro Nunziante. Prodotto da Indiana Production con Medusa Film, in collaborazione con MZL e Netflix. @checcozalone, @theindi - facebook.com Vai su Facebook
Emily In Paris, il trailer ufficiale della quinta stagione - Il prossimo 18 dicembre infatti su Netflix debutterà il quinto capitolo della serie di successo creata da Darren Star e con protagonista ... Secondo ciakgeneration.it
Addio Torre Eiffel: Emily in Paris sbarca a Roma e a Venezia, il trailer ufficiale della quinta stagione - Qualche ora fa Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale di Emily in Paris 5: cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova stagione di prossima uscita? cosmopolitan.com scrive
Emily in Paris 5: Il trailer ufficiale italiano della quinta stagione anticipa un nuovo triangolo - La serie romantica con Lily Collins torna con nuovi 10 episodi su Netflix il 18 dicembre e promette fuochi d'artificio amorosi e ancora tanta Italia: il trailer ufficiale di Emily in Paris 5. Scrive comingsoon.it
Emily in Paris – Stagione 5: il trailer ufficiale anticipa il nuovo capitolo della serie Netflix - Netflix ha rilasciato oggi il trailer ufficiale della quinta stagione di Emily in Paris, offrendo ai fan un primo sguardo esteso al nuovo capitolo della serie creata da Darren Star e diventata in poch ... Si legge su cinefilos.it
Emily in Paris S5, trailer ufficiale: dal 18 dicembre solo su Netflix - Trailer emozionante e imprevedibile, lasciati travolgere da Emily in Paris S5. Lo riporta cinema.icrewplay.com
Emily in Paris, la vita romana è tutt’altro che semplice nel trailer della quinta stagione - Netflix ha svelato nelle ultime ore il trailer ufficiale della quinta stagione di Emily in Paris, che vedrà la protagonista a. Si legge su bestmovie.it