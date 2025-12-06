Ecco il trailer ufficiale della quinta stagione di Emily in Paris!

Nerdpool.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Disponibile il trailer ufficiale dell’attesissima quinta stagione di  Emily in Paris. Il nuovo capitolo della serie di successo creata da  Darren Star  e con protagonista  Lily Collins  debutterà  solo su Netflix  con dieci episodi il  18 dicembre. Sinossi. Ora a capo dell’Agence Grateau a Roma, Emily affronta sfide professionali e sentimentali mentre si adatta alla vita in una nuova città. Ma proprio quando tutto sembra andare per il verso giusto, un’idea lavorativa si rivela un fallimento, con conseguenti delusioni amorose e ostacoli alla carriera. In cerca di stabilità, Emily si rifugia nel suo stile di vita francese, finché un grande segreto non minaccia uno dei suoi rapporti più stretti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

ecco il trailer ufficiale della quinta stagione di emily in paris

© Nerdpool.it - Ecco il trailer ufficiale della quinta stagione di Emily in Paris!

