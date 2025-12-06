Ecco cosa significa l’Accordo di partenariato strategico tra Ue e Qatar
A margine del Doha Forum, l’incontro tra il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, e l’Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera, Kaja Kallas, ha segnato l’avvio formale del processo negoziale per un Qatar–EU Strategic Partnership Agreement (SPA). Una mossa che le due parti definiscono “ambiziosa” e “orientata al futuro”, pensata per consolidare un rapporto già intenso e per strutturare una cooperazione multilivello in un contesto regionale e internazionale sempre più complesso. L’annuncio, presentato come una “tappa importante” nelle relazioni bilaterali, riconosce il ruolo centrale di Doha nelle mediazioni di crisi, dal Medio Oriente all’Afghanistan fino al dossier ucraino, e la volontà dell’Unione di rafforzare il proprio impegno per la stabilità e l’ordine multilaterale. 🔗 Leggi su Formiche.net
