Ecco come il Parmigiano Reggiano diventerà una star di Hollywood
Il re dei formaggi sotto contratto con un’agenzia hollywoodiana per entrare con product placement in film, serie e show globali. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Dalla Fontina valdostana al pecorino siciliano, dal parmigiano reggiano alla mozzarella di bufala, le feste sono occasione per esplorare i sapori territoriali e valorizzare quel patrimonio gastronomico espressione di memoria collettiva. #ANSATerraGusto bit.l Vai su X
Domani vi aspettiamo per il primo mercato del mese di DICEMBRE ? Come ogni primo sabato del mese troverete il PARMIGIANO REGGIANO BIO dell’Azienda Agricola Granelli Azienda Agricola Rossoni (ortofrutta e cereali), CO Amedeo Mor - facebook.com Vai su Facebook
Parmigiano Reggiano: 4 milioni di forme e l'arte dei 24 battitori - Per qualcuno è un martelletto che picchia contro un oggetto. Lo riporta stream24.ilsole24ore.com
Parmigiano Reggiano come una star di Hollywood: accordo con una talent agency per apparizioni in tv - Bertinelli (Consorzio): “L’export ha raggiunto il 53,2%, questa intesa ci permette di ... Si legge su repubblica.it
Come il Parmigiano Reggiano può trasformare ogni portata in cucina - Il Parmigiano Reggiano Dop diventa protagonista nelle cucine stellate di Luca Marchini, Andrea Incerti Vezzani e Jacopo Malpeli. italiaatavola.net scrive
"Un formaggio in grado di durare nel tempo". Così i monaci hanno inventato il Parmigiano Reggiano - Il Consorzio del Parmigiano Reggiano, nato nel 1934, ha festeggiato il suo compleanno a cifra tonda con una serata speciale al Teatro Regio ... Scrive gamberorosso.it
“Questo è Grana Padano”. Nel menù c’è il Parmigiano Reggiano ma viene servito l’altro formaggio: 4 mila euro di multa per il ristorante - È la somma che un ristoratore di Merano dovrà pagare per aver utilizzato impropriamente il termine “parmigiano” per ... Da ilfattoquotidiano.it
Parmigiano Reggiano, il legame indissolubile con il territorio - Il Parmigiano Reggiano, formaggio dalla storia ultrasecolare (nato nel Medioevo), deve l’unicità non solo alla sua tecnica di produzione (tutta naturale che non prevede ... Scrive tgcom24.mediaset.it