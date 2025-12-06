Ecco come il Parmigiano Reggiano diventerà una star di Hollywood

Gamberorosso.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il re dei formaggi sotto contratto con un’agenzia hollywoodiana per entrare con product placement in film, serie e show globali. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

