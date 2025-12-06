Eccellenza i pronostici di giandomenico Chiesanuova una gara in salita La Sangiustese può fare il blitz

L’allenatore Luigi Giandomenico (foto) presenta le partite di questo turno di Eccellenza. Chiesanuova-Fermana: "Il Chiesanuova è in forma e sta facendo bene, ma la Fermana è troppo forte e ogni volta mi ha impressionato: 2". Civitanovese-Montegranaro: "È un Montegranaro in fiducia dopo la vittoria mentre i rossoblù vorranno rifarsi dopo la sconfitta: X". Matelica-Sangiustese: "La Sangiustese è in grandissima forma, è una squadra che rischia poco e sta facendo bene come dimostrano i risultati conseguiti: 2". Osimana-Jesina: "L’Osimana deve rifarsi dopo il passo falso di sette giorni fa: 1". Trodica-Fabriano Cerreto: "Tutti faranno fatica se il Trodica è quello ch ognuno si immagina, per di più gioca sul suo campo dove è quasi imbattibile: 1". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

