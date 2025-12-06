Eccellenza Fermana duecento i biglietti per il match contro il Chiesanuova

Sale l’attesa per il match di Chiesanuova per la Fermana che guarda tutti dall’alto in classifica in questa equilibratissima Eccellenza regionale, con tre punti di vantaggio sulle inseguitrici. Chiaramente saranno in tanti i tifosi canarini pronti a raggiungere Chiuesanuova e proprio nelle ultime ore sono arrivate le disposizioni della questura di Macerata in merito alle disposizioni proprio per la gara di domenica. Saranno 200 i tagliandi messi a disposizione della Fermana ovvero quelli che al massimo può contenere il settore ospiti del Sandro Ultimi. Per questo l’invito che viene fatto è quello di organizzarsi per tempo e tenere conto della limitata disponibilità per raggiungere in anticipo la struttura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Fermana, duecento i biglietti per il match contro il Chiesanuova

NEXT MATCH ? 14^ GIORNATA CAMPIONATO ECCELLENZA Domenica 7 dicembre 2025 – ore 14:30 Campo Sportivo “Don Guido Bibini”, Chiesanuova di Treia ? Chiesanuova – Fermana FC #forzafermana - facebook.com Vai su Facebook

