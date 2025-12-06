È un uomo ha degli istinti Così hanno difeso il mio stalker | il racconto dell'influencer Valentina Fradegrada
Dallo stalking subito al 2021 al processo, il racconto inedito dell'influencer Valentina Fradegrada. "Non sottovalutate i rischi, non ci è permesso in questa società". 🔗 Leggi su Fanpage.it
L'ex moglie di Boateng: «Il mio stalker fece mille chilometri e mi citofonò di notte. L'avvocato disse: è un uomo, ha degli istinti» Vai su X
Dopo un po' di passeggiata o di attività Brigitte crolla , si stanca facilmente è ancora molto debole e pensare che i cani della sua razza nascono per fare tanta attività, "cani da lavoro ", il loro istinto, la loro natura li condanna ad essere strumento dell'uomo e dell - facebook.com Vai su Facebook