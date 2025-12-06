E' un palermitano il nuovo Mr Gay World | Giulio Spatola incoronato alla diciassettesima edizione
Il palermitano Giulio Spatola ha vinto la diciasettesima edizione di Mr Gay World 2025, un concorso che negli anni ha trasformato sempre più la sua natura: da semplice vetrina estetica a piattaforma globale di attivismo, salute pubblica e visibilità queer. Spatola, 40 anni, artista di visual. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
