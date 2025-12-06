E' un palermitano il nuovo Mr Gay World | Giulio Spatola incoronato alla diciassettesima edizione

Palermotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il palermitano Giulio Spatola ha vinto la diciasettesima edizione di Mr Gay World 2025, un concorso che negli anni ha trasformato sempre più la sua natura: da semplice vetrina estetica a piattaforma globale di attivismo, salute pubblica e visibilità queer. Spatola, 40 anni, artista di visual. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

