È un inferno Caos in città strade bloccate e folla senza limiti! Sta succedendo adesso
L’aria è intrisa del profumo di spezie e di festa, ma anche di tensione crescente. Migliaia di corpi si muovono come un unico, lento organismo attraverso vie che sembrano diventare più strette a ogni passo. Non c’è un momento di silenzio: solo un ronzio costante di voci, clacson e passi strascicati. Un anziano residente cerca di farsi strada per tornare a casa con la spesa, ma è costretto a fermarsi ogni due metri, inghiottito e rigettato dal fiume di persone. I suoi occhi esprimono una stanchezza profonda, lo sguardo di chi ha visto la propria quotidianità sacrificata sull’altare della festa altrui. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altre letture consigliate
SALMO LIVE — IL CAOS, LA POTENZA, L’ORDINE. Sul palco, esplode l’inferno. Sotto, il nostro campo di battaglia. Mentre il pubblico urla, noi teniamo il ritmo: gestiamo i flussi, controlliamo gli ingressi, teniamo la linea. Perché dietro ogni live che spacca, - facebook.com Vai su Facebook
Andrea #Casu (PD): Ennesimo guasto sulla rete ferroviaria, ennesima giornata d’inferno per pendolari e lavoratori. Il consueto caos informativo conferma l’unica certezza dei passeggeri: con #Meloni e #Salvini le giornate nere nel trasporto ferroviario non finis Vai su X
Francia nel caos, 200 arresti per la protesta ‘Blocchiamo tutto’. Strade bloccate e tafferugli da Parigi a Lione - Francia nel caos oggi con strade bloccate in molte città, manifestazioni e scuole chiuse, nell'ambito del movimento di protesta cittadina "Blocchiamo Tutto", indetto per ... Si legge su msn.com