L'aria è intrisa del profumo di spezie e di festa, ma anche di tensione crescente. Migliaia di corpi si muovono come un unico, lento organismo attraverso vie che sembrano diventare più strette a ogni passo. Non c'è un momento di silenzio: solo un ronzio costante di voci, clacson e passi strascicati. Un anziano residente cerca di farsi strada per tornare a casa con la spesa, ma è costretto a fermarsi ogni due metri, inghiottito e rigettato dal fiume di persone. I suoi occhi esprimono una stanchezza profonda, lo sguardo di chi ha visto la propria quotidianità sacrificata sull'altare della festa altrui.

"È un inferno". Caos in città, strade bloccate e folla senza limiti! Sta succedendo adesso