È Torino la comfort zone di Conte che è juventino da sempre Gazzetta

La Gazzetta dedica un articolo molto sentito al Conte torinese e juventino. I portici, a Torino, sono luogo di passeggio, sosta, vita: quasi un rifugio lungo diciotto chilometri. E sotto i portici, Antonio Conte trova il modo, e il tempo, per sentirsi dentro la sua comfort zone. La città lo ha accolto prima da giocatore – all’età di ventidue anni -, poi da tecnico e non lo ha mai abbandonato: condizione comune, condizione condivisa perché a non abbandonare mai la Mole è stato lo stesso Antonio. Casa a due passi dalla sede storica della Juventus: Corso Galileo Ferraris. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

