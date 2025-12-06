E-prix San Paolo | vince Dennis su Andretti Citroën subito sul podio

Il pilota britannico e la monoposto americana trionfano nel primo round stagionale della Formula E davanti al campione in carica Rowland su Nissan e a Nick Cassidy sull’esordiente vettura francese. Spettacolare incidente senza conseguenze per il rookie spagnolo Pepe Martí. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - E-prix San Paolo: vince Dennis su Andretti, Citroën subito sul podio

