È nato La bellissima della tv mamma per la prima volta | l’omaggio nel nome

La notizia è arrivata martedì attraverso un post su Instagram che non ha tardato a fare il giro dei social: la conduttrice televisiva ed ex volto iconico delle passerelle internazionali, ha annunciato di aver dato alla luce il suo primo figlio. Un messaggio semplice, accompagnato da una galleria di immagini intime, ha rivelato che lei e il marito sono diventati genitori di un bambino nato con qualche settimana d’anticipo. La 30enne ha condiviso l’annuncio con i suoi 30.000 follower, mostrando il neonato stretto al petto mentre ancora indossava il camice dell’ospedale, resa visibilmente commossa dalla nuova vita appena arrivata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it