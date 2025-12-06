È nato ed è perfetto Natale speciale per la bellissima della tv mamma per la prima volta
Una notizia che ha fatto il giro dei social in un baleno: la celebre conduttrice televisiva ed ex icona delle passerelle internazionali ha annunciato, tramite un post su Instagram martedì, di aver dato alla luce il suo primo figlio. Con un messaggio semplice ma carico di emozione, accompagnato da una galleria di immagini intime, ha rivelato che lei e il marito sono diventati genitori di un maschietto, nato con qualche settimana d’anticipo. La 30enne ha condiviso la gioia con i suoi 30.000 follower, mostrando il neonato stretto al petto, ancora in camice ospedaliero, visibilmente commossa dalla nuova vita appena arrivata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Scopri altri approfondimenti
[COLLESANTI] Il Natale perfetto con Collesanti: il regalo che racconta una storia Questo Natale, regala l’emozione di un vino che porta con sé secoli di tradizione e passione: il Collesanti di Marco Carpineti. Nato dal cru Collesanti, situato su uno dei se - facebook.com Vai su Facebook
Il maritozzo perfetto nato per caso in Sardegna. Storia di una delle migliori pasticcerie d'Italia - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/rubric… Vai su X