Una notizia che ha fatto il giro dei social in un baleno: la celebre conduttrice televisiva ed ex icona delle passerelle internazionali ha annunciato, tramite un post su Instagram martedì, di aver dato alla luce il suo primo figlio. Con un messaggio semplice ma carico di emozione, accompagnato da una galleria di immagini intime, ha rivelato che lei e il marito sono diventati genitori di un maschietto, nato con qualche settimana d’anticipo. La 30enne ha condiviso la gioia con i suoi 30.000 follower, mostrando il neonato stretto al petto, ancora in camice ospedaliero, visibilmente commossa dalla nuova vita appena arrivata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"È nato ed è perfetto". Natale speciale per la bellissima della tv, mamma per la prima volta