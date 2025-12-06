È morto allo stadio durante la partita! Si ferma tutto | tragedia
Un dramma ha colpito il mondo del calcio inglese durante la partita di campionato EFL tra Charlton Athletic e Portsmouth. Un tifoso dei “Addicks” è morto a causa di un’emergenza medica mentre si trovava allo stadio The Valley, costringendo gli organizzatori a sospendere l’incontro al 12° minuto del primo tempo. La gara era iniziata con punteggio fermo sullo 0-0 quando è avvenuto il tragico episodio. I soccorritori dello stadio sono immediatamente intervenuti per prestare le prime cure, ma purtroppo ogni tentativo di salvare il tifoso si è rivelato vano. L’evento ha provocato sgomento tra i presenti, tra tifosi, giocatori e staff tecnico, lasciando un segno indelebile sulla comunità calcistica locale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
