E' morta la donna trovata in una pozza di sangue nel Vicentino | resta il mistero su cosa sia accaduto

E’ morta la donna di 49 anni ritrovata giovedì alle 5 del mattino nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo (Vicenza) in una pozza di sangue. Lo si apprende da fonti vicino agli inquirenti. Nel primo pomeriggio era stata decretata la morte cerebrale e trascorse le sei ore di osservazione nel reparto di Rianimazione dell’ospedale berico, dove è stata ricoverata, i sanitari hanno dichiarato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

