È morta la donna trovata in una pozza di sangue nel cortile di casa | aveva una ferita alla testa

Vicenza, 6 dicembre 2025 – Era stata trovata nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo (Vicenza) in una pozza di sangue. La donna, 49 anni, è morta. Lo si apprende da fonti vicino agli inquirenti. Dopo il ritrovamento alle 5 del mattino di giovedì 4 dicembre, nel primo pomeriggio ne era stata decretata la morte cerebrale. Poi trascorse le sei ore di osservazione nel reparto di Rianimazione dell'ospedale berico, dove è stata ricoverata, i sanitari hanno dichiarato la morte clinica. Disposta l’autopsia. Secondo quanto si è appreso, la Procura di Vicenza avrebbe già disposto l'esame autoptico il cui esito, probabilmente, potrà chiarire come è stata provocata la ferita alla testa, piuttosto profonda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

