È morta la donna trovata in una pozza di sangue nel cortile di casa | aveva una ferita alla testa
Vicenza, 6 dicembre 2025 – Era stata trovata nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo (Vicenza) in una pozza di sangue. La donna, 49 anni, è morta. Lo si apprende da fonti vicino agli inquirenti. Dopo il ritrovamento alle 5 del mattino di giovedì 4 dicembre, nel primo pomeriggio ne era stata decretata la morte cerebrale. Poi trascorse le sei ore di osservazione nel reparto di Rianimazione dell'ospedale berico, dove è stata ricoverata, i sanitari hanno dichiarato la morte clinica. Disposta l’autopsia. Secondo quanto si è appreso, la Procura di Vicenza avrebbe già disposto l'esame autoptico il cui esito, probabilmente, potrà chiarire come è stata provocata la ferita alla testa, piuttosto profonda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
È morta a 97 anni Fiorenza de Bernardi, la prima donna in Italia a svolgere la professione di pilota di linea. Nata a Firenze il 22 maggio del 1928, era figlia dell'aviatore e colonnello pilota dell'Aeronautica Militare Mario de Bernardi. A dare l’annuncio è stata l’a - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Roma: frontale su via Salaria, morta una donna di 60 anni ift.tt/XRvq7n0 Vai su X
Donna trovata morta vicino al Vara, i primi risultati dell’autopsia: “Nessun segno di violenza” - L’autopsia non avrebbe evidenziato segni di violenza o ferite da difesa sul corpo della donna di 53 anni trovata senza vita mercoledì scorso lungo le sponde ... Riporta ilsecoloxix.it
Axenia Manoli, il giallo della 31enne moldava trovata morta in un bosco - È ancora giallo a Cave per la morte di Axenia Manoli, 31enne di origini moldave, trovata senza vita il 14 novembre in un bosco sopra via del Pratarone, a pochi passi dal centro abitato. Secondo blitzquotidiano.it
Donna trovata morta in casa a Vigliano - Intervento ieri dei vigili del fuoco e 118, ma per la 85enne non c'era più nulla da fare. Riporta laprovinciadibiella.it
Napoli, donna trovata morta in casa a Piscinola: il giallo dei due uomini denunciati per stalking - C’è silenzio davanti casa di Nunzia Cappitelli il giorno dopo il misterioso ritrovamento del suo corpo senza vita nel soggiorno del bilocale dove abitava da sola. Segnala ilmattino.it
Donna trovata morta in strada, choc a Civitanova - Una donna di 56 anni è stata trovata morta nella strada privata di una palazzina in viale Vittorio Veneto a Civitanova. Da corriereadriatico.it
Treviso, recuperata auto nel Sile con due cadaveri a bordo: sono i figli della donna trovata morta nello stesso fiume - Quella che sta venendo alla luce nelle ultime ore nelle acque del fiume Sile, in località Silea, nel Trevigiano, è una vicenda famigliare terribile e drammatica. Riporta blitzquotidiano.it