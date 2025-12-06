È morta la 49enne trovata in una pozza di sangue nel cortile di casa a Vicenza | Profonda ferita alla testa

Fanpage.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morta Diana Canevarolo, la donna di 49 anni che giovedì scorso era stata trovata in una pozza di sangue nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo (Vicenza). Indagini in corso: nessuna ipotesi esclusa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

200 morta 49enne trovataMorta la 49enne trovata in una pozza di sangue a Torri di Quartesolo: aveva una ferita alla testa - La 49enne trovata in una pozza di sangue a Torri di Quartesolo è morta in ospedale. ilfattoquotidiano.it scrive

200 morta 49enne trovataAncona: 49enne picchiata a morte trovata esanime sul letto - La 49enne, originaria della Macedonia, trovata morta a Pianello di Monte Roberto, nell'Anconetano, sarebbe stata picchiata a morte. Come scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Morta 49enne Trovata