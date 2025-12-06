E’ Daniela Iiriti di Fratelli d' Italia la nuova presidente della giunta delle elezioni in Calabria

Daniela Iiriti di Fratelli d'Italia è la nuova presidente della giunta delle elezioni del consiglio regionale della Calabria, eletta nella seduta di insediamento dell'organismo, con il voto favorevole dei componenti della maggioranza di centrodestra e l'astensione dell'opposizione cosi come. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

