Due serate di controlli sulle strade Al vaglio 78 veicoli 16 le sanzioni

Controlli mirati sulle strade dell’Unione Nord Lodigiano nell’ambito del progetto regionale “Smart 2025“. La Polizia locale ha partecipato all’iniziativa della Regione per potenziare la sicurezza organizzando due servizi straordinari nelle notti del 21 e 28 novembre nei comuni di Zelo Buon Persico, Montanaso Lombardo, Tavazzano con Villavesco e Cervignano d’Adda. La misura regionale, che stanzia cinquecentomila euro per attività coordinate di controllo, punta a sostenere interventi per indurre i guidatori al rispetto del Codice della strada. Nel corso di ciascuna serata sono stati impiegati dieci agenti guidati dal comandante Costantino Gemelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Due serate di controlli sulle strade. Al vaglio 78 veicoli, 16 le sanzioni

