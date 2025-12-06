Due giorni di fede cultura e sapori a Erchie per la tradizionale fiera di Santa Lucia

Brindisireport.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ERCHIE - Erchie si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Fiera di Santa Lucia, in programma il 13 e 14 dicembre prossimi, un evento che unisce tradizione religiosa, cultura, arte ed enogastronomia locale. La manifestazione, organizzata dal Comune di Erchie in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

