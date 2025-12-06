Due borse di studio per ricordare Marco Gardenghi
Marco Gardenghi era appassionato di jazz e rugby, discipline che in fondo si somigliano. Lavoro di squadra, improvvisazione, rispetto per gli altri. Dopo il memorial sportivo, il Conservatorio Martini di Bologna dedica al giornalista e sindacalista del Carlino scomparso nel 2023 l’iniziativa ‘Under the Towers’. Un bando rivolto ai giovani compositori di musica jazz e di musica applicata, che nasce grazie all’impegno della docente del Martini, Silvia Carrozzino, e di Marialuigia Casalengo, vicepresidente dell’Ungp, sindacato regionale dei giornalisti pensionati di cui Gardenghi è stato presidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
