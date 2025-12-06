Due anni dopo il terribile incidente ferroviario muore il 40enne travolto sui binari a Inverigo

Una tremenda notizia che è l'epilogo di un fatto avvenuto ben due anni fa. Gabriele Vincenzi, 40 anni, residente a Inverigo, non ce l’ha fatta. La sua vita si è spenta questa settimana, al termine di un lunghissimo periodo di sofferenza seguito all’incidente (qui la cronaca dell'episodio) che lo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

