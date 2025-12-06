Due anni dopo il terribile incidente ferroviario muore il 40enne travolto sui binari a Inverigo

Quicomo.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tremenda notizia che è l'epilogo di un fatto avvenuto ben due anni fa. Gabriele Vincenzi, 40 anni, residente a Inverigo, non ce l’ha fatta. La sua vita si è spenta questa settimana, al termine di un lunghissimo periodo di sofferenza seguito all’incidente (qui la cronaca dell'episodio) che lo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

due anni dopo terribileTremendo frontale tra due auto: Elisa De Paris muore a 33 anni, aveva due figli piccoli - Per la giovane mamma non c'è stato nulla da fare, ferita e trasportata in ospedale la 46enne che era alla guid ... Lo riporta today.it

due anni dopo terribileScontro frontale tra due auto, muore una mamma di 33 anni - Un terribile incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 51 di Alemagna, nel territorio di Longarone, è costato la vita a Elisa De Paris, 33 anni, residente nel comune e madre di due bambini p ... zoom24.it scrive

due anni dopo terribileLa nebbia e il terribile schianto tra furgoni: Nicola muore a 34 anni, lascia due bimbi piccoli - Il giovane viaggiava su un furgone insieme a un amico quando, nei pressi di Comacchio, si è verificata una collisione devastante con un altro veicolo. Scrive nordest24.it

Tremendo frontale tra due auto: morto un ragazzo di 26 anni, gravi due coniugi - Il terribile incidente è avvenuto sulla strada regionale 429, nei pressi di Castelfiorentino (Firenze). Lo riporta today.it

due anni dopo terribileArrestate due 16enni a Padova dopo una serie di terribili aggressioni senza movente - Due sedicenni sono state arrestate a Padova per aggressioni e furti: la baby gang colpiva coetanee e persone vulnerabili nel centro cittadino. Si legge su virgilio.it

due anni dopo terribileTerribile frontale, 4 feriti tra cui un bimbo di 8 anni: eliambulanza sul posto - 30 di venerdì pomeriggio, a Castel Goffredo (Mn), un violento incidente stradale ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza, con quattro persone rimaste ferite. Secondo bresciatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Due Anni Dopo Terribile