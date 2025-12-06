Un nuovo, devastante capitolo della guerra in Sudan si è consumato giovedì nella città di Kalogi, nello Stato del Kordofan, dove un attacco con droni ha colpito un asilo nido uccidendo almeno 50 persone, tra cui 33 bambini. Lo riporta la BBC, citando l’organizzazione Rete dei Medici Sudanesi e l’esercito sudanese, secondo i quali a compiere l’attacco sarebbero state le Forze di Supporto Rapido (RSF), i l potente gruppo paramilitare in conflitto con le forze armate regolari dal 2023. Le comunicazioni nella zona sono state interrotte per ore, rendendo difficile ricostruire con precisione la dinamica e il bilancio delle vittime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Droni colpiscono un asilo in Sudan: almeno 50 morti, tra cui 33 bimbi