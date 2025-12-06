Droni colpiscono un asilo in Sudan | almeno 50 morti tra cui 33 bimbi
Un nuovo, devastante capitolo della guerra in Sudan si è consumato giovedì nella città di Kalogi, nello Stato del Kordofan, dove un attacco con droni ha colpito un asilo nido uccidendo almeno 50 persone, tra cui 33 bambini. Lo riporta la BBC, citando l’organizzazione Rete dei Medici Sudanesi e l’esercito sudanese, secondo i quali a compiere l’attacco sarebbero state le Forze di Supporto Rapido (RSF), i l potente gruppo paramilitare in conflitto con le forze armate regolari dal 2023. Le comunicazioni nella zona sono state interrotte per ore, rendendo difficile ricostruire con precisione la dinamica e il bilancio delle vittime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Preparata la slitta per domani: strigliato le renne, lavaggio della carrozza, nuovi addobbi e caricato gli aiuti. Tutti ci hanno sconsigliato di andare, la situazione è terribile. Strade chiuse e monitoraggio dei droni russi che colpiscono ogni cosa ma abbiamo amici - facebook.com Vai su Facebook
Fuoco e fiamme: #droni navali colpiscono importante terminal #petrolifero, attaccata anche una #petroliera Vai su X
Sudan, asilo nido attaccato con droni: «50 morti, 33 sono bambini» - L'episodio è avvenuto nella città di Kalogi nell'ambito della guerra civile che insanguinba il Paese africano m ... Segnala corriere.it
Raid su un asilo in Sudan, 50 morti di cui 33 bambini - Un attacco con droni sulla città di Kalogi, nella regione di Kordofan in Sudan, avrebbe colpito un asilo nido uccidendo almeno 50 persone, tra cui 33 bambini. Scrive ansa.it
Sudan, attacco dei paramilitari su un asilo: 50 morti tra cui 33 bambini - Un attacco con droni delle forze paramilitari sudanesi dell'Rsf ha colpito un asilo nel Sudan centro- msn.com scrive