Drone russo colpisce Chernobyl i danni alla cupola mettono in allerta l’Aiea | rischio radioattivo

La sicurezza della centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina, è stata nuovamente messa in discussione a seguito di un attacco di droni russi avvenuto lo scorso febbraio, che ha danneggiato la cupola protettiva (New Safe Confinement) eretta per contenere il materiale radioattivo residuo del disastro del 1986. L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica ( Aiea ) ha lanciato l’allarme al termine di un’ispezione condotta sul sito la scorsa settimana, rivelando che la struttura non garantisce più la sua piena capacità di contenimento, sollevando preoccupazioni internazionali sulla gestione dei rischi nucleari in un’area già critica a causa del conflitto in corso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Drone russo colpisce Chernobyl, i danni alla cupola mettono in allerta l’Aiea: rischio radioattivo

