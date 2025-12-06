Droga nell’alloggio Acer La denuncia dei residenti | Viviamo in un incubo

Un alloggio Acer trasformato in un bed and breakfast per spacciatori e consumatori. Un covo, insomma, per chi beve e fa uso di droghe, dalla mattina alla sera. Per spiegarlo meglio, un appartamento da cui nascono, ogni notte, risse, discussioni e tafferugli violenti e degradanti. Con un via vai continuo di gruppi di persone, che entrano ed escono come se fossero in un hotel. "Viviamo un incubo e il condominio da questa estate è piombato nel terrore". Lo raccontano i residenti dei condomini che vanno dal civico 4 al 10 della piazzetta Carlo Musi, in San Donato: alcuni di loro hanno un filo di voce; altri, invece, sono arrabbiati e chiedono aiuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

