Dritto e Rovescio Iva Zanicchi gela Del Debbio | Il più sexy di Mediaset

"A Paolo, al brizzolato più sexy di Mediaset, con affetto Iva Zanicchi": questa la dedica che la cantante ha scritto a Paolo Del Debbio sul suo ultimo libro "Quel profumo di brodo caldo". L'artista è stata ospite del conduttore a Dritto e Rovescio su Rete 4. E di fronte alla reazione di profondo stupore del giornalista, ha confermato: "È vero, è vero, è vero". "Mi fai commuovere", ha risposto allora Del Debbio, piuttosto spiazzato dai complimenti della sua ospite. "È vero, sei un uomo affascinante, lo dicono tutti. Io lo posso dire, amore, perché dall'alto della mia età non c'è nessun interesse, per cui è come se tu fossi un mio figlio, un nipote. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Dritto e Rovescio, Iva Zanicchi gela Del Debbio: "Il più sexy di Mediaset"

