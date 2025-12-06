Dramma sui binari | uomo travolto e ucciso da un treno partito da Chiasso e diretto a Milano

Tragedia nel primo pomeriggio di sabato 6 dicembre alla stazione di Monza, dove un uomo di 54 anni è morto dopo essere stato investito dal treno 25519, in arrivo da Chiasso e diretto a Milano Centrale. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.20 e, nonostante il rapido intervento di ambulanza. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Scopri altri approfondimenti

Dramma sui binari a Pinarella: Giulia Valgimigli travolta e uccisa dal treno mentre cammina con un amico

Si getta sui binari della metropolitana, autista riesce a frenare in tempo: dramma sfiorato a Duomo

Dramma sui binari, persona muore investita da un treno: traffico in tilt - IN AGGIORNAMENTO

La vittima è un 54enne. Il dramma intorno alle 13.10. Soccorsa una ragazza di 26 anni, sotto choc per aver assistito al drammatico investimento. L’uomo sarebbe gettato tra i binari, con un convoglio in arrivo - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia a Monza: uomo travolto e ucciso da un treno - Un dramma oggi ha scosso la stazione di Monza: un uomo di 54 anni è stato travolto e ucciso dal treno regionale 25519, proveniente da Chiasso e diretto a ... Segnala ilnotiziario.net

Uomo investito dal treno tra Monza e Lecco. Convogli bloccati - 20: il convoglio partito da Chiasso ha travolto un uomo sul binario. Come scrive leccotoday.it

Tragedia alla stazione di Monza, uomo muore travolto da treno. Bloccata la circolazione ferroviaria - Soccorsa una ragazza di 26 anni, sotto choc per aver assistito al drammatico investimento. Riporta msn.com