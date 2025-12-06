Dramma in una famiglia di Corleone | madre e figlia trovate senza vita

ABBONATI A DAYITALIANEWS Uccisa la figlia disabile, poi il suicidio della donna. Un dramma familiare sconvolgente si è consumato a Corleone, dove una donna avrebbe tolto la vita alla propria figlia disabile per poi suicidarsi. L’episodio è avvenuto oggi, 6 dicembre, nel centro storico del paese e ha lasciato l’intera comunità sotto shock. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di entrambe. Una solitudine diventata peso insostenibile. Secondo quanto riferito dai cittadini, la donna aveva perso il marito otto mesi fa, un ex infermiere dell’ospedale Bianchi, molto stimato a Corleone per la sua umanità e disponibilità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Dramma in una famiglia di Corleone: madre e figlia trovate senza vita

