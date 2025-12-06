Dramma a Corleone madre uccide la figlia disabile e poi si impicca

Una mamma ha ucciso la figlia disabile e poi si è impiccata a Corleon e. Il dramma familiare nel centro storico del paese, dove sono intervenuti i carabinieri che conducono le indagini e i sanitari del 118. La donna, Lucia Pecoraro, 78 anni, secondo testimonianze dal paese riportate da Ansa, aveva perso il marito otto mesi fa, un ex infermiere dell’ospedale dei Bianchi. Persona che tanti ricordano ancora a Corleone per la sua bontà. Dopo la sua morte la donna si è trovata sola a gestire la figlia disabile. La figlia era affetta da autismo. Pecoraro avrebbe ucciso la figlia Giuseppina Milone di 47 anni, affetta da una forma di autismo, strangolandola con una corda e poi si sarebbe tolta la vita. 🔗 Leggi su Open.online

