Dramma a Corleone madre strangola e uccide figlia disabile | ‘Devastante la perdita del marito’

Il ritrovamento e l’ipotesi dell’omicidio-suicidio. Corleone, nel Palermitano, si è svegliata con una notizia che ha attraversato il paese come un gelo improvviso. Nella casa della famiglia Milone, nel centro storico, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di Lucia Pecoraro, 78 anni, e della figlia Giuseppina, 47, affetta da una forma di autismo e con recenti difficoltà motorie. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, la madre avrebbe strangolato la figlia con una corda e poi si sarebbe impiccata. Giuseppina era attesa per eseguire un esame clinico, pare una radiografia, e i parenti le chiamavano a casa, senza ricevere alcuna risposta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Dramma a Corleone, madre strangola e uccide figlia disabile: ‘Devastante la perdita del marito’

