Dragos-Ioan Gheormescu e Tatiana Tramacere | Trattato per due ore da assassino ma chiedo scusa a tutti

Dragos-Ioan Gheormescu è stato trattato per due ore da assassino. Sotto casa sua gridavano: «Datelo a noi». «E mi sono sentito morire», dice lui oggi in un’intervista a Repubblica. Prima del ritrovamento di Tatiana Tramacere nella sua mansarda «quelle accuse di omicidio e occultamento di cadavere che ho letto nel mandato di perquisizione erano pesantissime, mi hanno fatto paura. Ma io mai, mai avrei fatto del male a Tatiana». Che si è nascosta in casa sua perché «non era serena, aveva bisogno di staccare, di riflettere. Voleva cambiare vita. E vista la nostra vicinanza, abbiamo pensato che prendersi un po’ di libertà e stare da me le avrebbe fatto bene ». 🔗 Leggi su Open.online

