Dottorato in pubblica amministrazione Assegnato uno dei 5 posti in Italia

GROSSETO Un risultato di grande prestigio per il Comune maremmano, che si aggiudica uno dei soli cinque posti di dottorato di ricerca a livello nazionale messi a bando dal dipartimento della Funzione pubblica per l’ innovazione e il potenziamento delle Pubbliche amministrazioni nell’ambito del progetto ’dottorati InPA’ L’iniziativa ministeriale, altamente selettiva, aveva come obiettivo il finanziamento di cinque posizioni di dottorato per l’inserimento di profili altamente qualificati all’interno delle amministrazione pubbliche, con contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzati al trasferimento tecnologico e al miglioramento dei servizi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dottorato in pubblica amministrazione. Assegnato uno dei 5 posti in Italia

