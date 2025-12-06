Dormitorio invernale | operativa la struttura con 60 posti letto La visita della sindaca

Sessanta i posti letto allestiti all’interno del dormitorio invernale di Latina allestito quest’anno - dopo le polemiche dello scorso anno per la scelta dei locali al cosiddetto Colosseo - in zona R6, alle spalle del comando della polizia locale. La struttura per l’emergenza freddo, servita di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

60 Posti Letto a Disposizione dei Senza Fissa Dimora Il Comune di Latina annuncia l'attivazione del Dormitorio Invernale per l'emergenza freddo 2025-2026. Il servizio è operativo da ieri sera, lunedì 1° dicembre 2025, e resterà attivo fino al 31 marzo 2026, off - facebook.com Vai su Facebook

Dormitorio invernale a Latina, apre la tensostruttura nel quartiere R6 - Sessanta i posti; dopo le polemiche dello scorso anno la struttura allestita alle spalle del Comando di Polizia locale ... Riporta latinatoday.it

Dormitorio, gli operatori minacciati: «Vi diamo fuoco» - E' preoccupante quanto sta accadendo a Latina sulla scia delle proteste sollevate dai residenti per la presenza del dormitorio invernale nei locali al ... Come scrive ilmessaggero.it

Il dormitorio invernale è sempre pieno, ogni notte 55 clochard - Chi è più loquace scherza con gli altri, chi lo è meno sta più per i fatti suoi. Lo riporta ilmessaggero.it

Apre a Latina dormitorio per emergenza freddo, 60 posti - Apre questa sera, a Latina, il dormitorio invernale per l'emergenza freddo in zona R6, alle spalle del comando della Polizia Locale. Lo riporta msn.com

L’inverno è arrivato. Il dormitorio comunale pronto all’accoglienza - Varese, dieci posti letto messi a disposizione nella struttura di via Maspero. Si legge su ilgiorno.it