Dopo il Tar via libera alla farmacia

"Archiviato" nei mesi scorsi l’intoppo di un ricorso al Tar da parte di un gestore privato, avanti tutta verso la realizzazione della nuova farmacia comunale "alle porte" del comparto 6. A bilancio con una variazione i 390 mila euro necessari per l’acquisto dei locali che ospiteranno il servizio: quelli, da tempo inutilizzati, che ospitarono un ristorante pizzeria negli anni passati in fondo a via Trieste. Prima dell’ufficializzazione della cessione la vecchia proprietà, che aveva risposto alla manifestazione di interesse comunale, dovrà effettuare lavori non prescindibili per l’adeguamento dei locali sul fronte normativo e per l’ abbattimento delle barriere architettoniche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dopo il Tar via libera alla farmacia

