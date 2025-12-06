D opo anni di estetiche nordiche e colori freddi, le tendenze Natale 2025 segnano il grande ritorno all’eleganza classica e all’opulenza. La tonalità che detta legge, dominando i e gli addobbi più esclusivi è il bordeaux. Questa nuance, che evoca i grandi vini e il lusso senza tempo, è la protagonista indiscussa: è la scelta perfetta per chi desidera un’atmosfera ricca, profonda e profondamente sofisticata per le Feste di fine anno. Il colore Bordeaux non è solo un accento: è una dichiarazione di stile che garantisce un look timeless. Alberi e decorazioni di Natale 2025, hotel e brand che ci fanno sognare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo anni di mode passeggere, riscopriamo la ricetta per l'albero perfetto. La formula è semplice: un solo colore profondo e tessuti ricchi come il velluto