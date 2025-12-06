Donovan Mitchell sembra davvero Spider-Man | domina la Top 5 così

Gazzetta.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Top 5 delle giocate delle partite Nba disputate nella notte italiana tra il 5 e il 6 dicembre. Al primo posto c'è Donovan Mitchell dei Cleveland Cavaliers, che dimostra perché il suo soprannome è "Spida". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

donovan mitchell sembra davvero spider man domina la top 5 cos236

© Gazzetta.it - Donovan Mitchell sembra davvero Spider-Man: domina la Top 5 così

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Donovan Mitchell Sembra Davvero