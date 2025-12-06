Donna uccide la figlia disabile e poi si impicca

Corleone, 6 dicembre 2025 – Tragedia a Corleone, Palermo, dove una donna di 78 anni, ha prima ucciso la figlia disabile e poi si è impiccata. Sul luogo i carabinieri che conducono e indagini. Il medico legale e il pm di turno sono attesi a breve. La donna aveva perso il marito da poco. E’ stata la vicina di casa a dare l’allarme: la donna ha ucciso la figlia 47enne gravemente autistica, strangolandola. “Siamo sconvolti per questa tragedia. C’è tanta commozione di tutta la nostra comunità per quello che è successo in paese. La famiglia Milone era conosciuta da tutti, persone buone”. Così il sindaco di Corleone Walter Rà dopo avere appreso la notizia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

