Donna Sapiens Sapiens voci contro la violenza | il premio nato a Cesenatico approda alla Camera
Il 25 novembre si è tenuta alla Camera dei Deputati, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, la quinta edizione del Premio Internazionale Donna Sapiens Sapiens. L’iniziativa, nata a Cesenatico e ideata dal regista Gianfranco Gori, prodotta dal Teatro della Rosa, è stata. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
A Montecitorio il premio “Donna sapiens sapiens” dedicato alla non violenza L'ideatore Gianfranco Gori "Il nostro è un evento senza colori politici ma solo valori universali" Leggi l'articolo: https://tinyurl.com/36bndsr8 - facebook.com Vai su Facebook
A Montecitorio il premio “Donna sapiens sapiens” dedicato alla non violenza - Grande successo per il quinto premio internazionale Donna sapiens sapiens, ideato dal regista e attore longianese Gianfranco Gori. Scrive corrierecesenate.it
Donna Sapiens, in scena a Montecitorio l’evento ideato da Gianfranco Gori - Grande successo di pubblico, di presenze e di critica per il quinto premio internazionale "Donna Sapiens" realizzato a Montecitorio ... Secondo msn.com
Giobbe Covatta domani al Teatro Gasparrini di Appignano con “Scoop! (Donna Sapiens)”: «Le donne dalla mente nobile» - Irriverente ed esilarante, Giobbe Covatta porterà la sua comicità sul palco del Teatro Gasparrini di Appignano domani, sabato 13 aprile alle ore 21,15, con lo spettacolo “Scoop! Scrive corriereadriatico.it
’Donna Sapiens’ a Montecitorio. Gori: "Non violenza sempre" - La quinta edizione del premio internazionale nato in Romagna, ideato e prodotto dal ... Da msn.com
Spoleto, “Donna Sapiens 2025“. Il premio a Battistina Vargiu - Giunto ormai alla sua edizione numero 13, il premio “Donna Sapiens 2025“ si conferma come un importante riconoscimento... Da lanazione.it