Donna e figlia disabile trovate morte a Corleone Ipotesi suicidio

AGI - Una donna e la figlia disabile sono state trovate prive di vita questa mattina in un appartamento a Corleone, nel Palermitano. Ad allertare il 118 era stata una vicina di casa, insospettita da rumori provenienti dall'abitazione. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno aperto la porta d'ingresso. Le due donne sono morte per impiccagione. Il dramma sarebbe avvenuto in una casa nel centro storico del paesino. Sono intervenuti, tra gli altri, i carabinieri. Sul posto sono attesi anche il medico legale e il pm di turno. La donna - secondo le prime ricostruzioni - era divenuta vedova da alcuni mesi. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Donna e figlia disabile trovate morte a Corleone. Ipotesi suicidio

