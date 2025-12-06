Donna aggredita e violentata nel Cesenate arrestato gambiano

L'uomo, un 26enne del Gambia, è stato arrestato e adesso, su disposizione della Procura di Forlì, si trova in carcere. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Donna aggredita e violentata nel Cesenate, arrestato gambiano

