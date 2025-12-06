DOMENICA IN | MARA VENIER RITROVA DUE AMICHE ICONICHE POI BALLANDO E LA SCALA

Una puntata tra musica, racconti e attualità per “ Domenica In ” condotta da Mara Venier e in onda domenica 7 dicembre alle 14.00 su Rai1 in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Amanda Lear, cantante, attrice, showgirl e icona internazionale, si confiderà in un’intervista esclusiva con l’amica Mara Venier ripercorrendo i momenti più significativi della sua vita artistica e personale. Andrea Delogu, in compagnia del maestro di ballo Nikita Perotti, racconterà il suo percorso a “Ballando con le Stelle”, l’iconico show del sabato sera di Rai1 che si avvicina alla finalissima del 20 dicembre. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - DOMENICA IN: MARA VENIER RITROVA DUE AMICHE ICONICHE, POI BALLANDO E LA SCALA

