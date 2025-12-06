A Roma la seconda domenica ecologica della stagione invernale 2025-2026 è in programma il 7 dicembre. Come stabilito dal calendario approvato dalla Giunta capitolina, la giornata sarà dedicata alla riduzione del traffico privato e delle emissioni, con il blocco della circolazione dei veicoli a motore endotermico all’interno della ZTL “Fascia verde”. L’iniziativa rientra nelle misure periodiche adottate da Roma Capitale per limitare l’inquinamento atmosferico e promuovere una mobilità più sostenibile nei mesi più critici dell’anno. Orari del blocco e modifiche per la partita all’Olimpico. Il divieto di circolazione sarà attivo in due fasce orarie: la prima dalle 7:30 alle 12:30;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Domenica ecologica a Roma il 7 dicembre, chi può circolare con il blocco del traffico