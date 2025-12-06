Domani blocco del traffico a Roma | ecco chi può e chi non può circolare

Seconda giornata di blocco del traffico a Roma per la stagione invernale 20252026. Domani, domenica 7 dicembre, sarà interdetto il traffico veicolare all’interno della Ztl fascia verde di Roma (qui la mappa) dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 17 alle 20:00. Le prossime domeniche ecologiche ci saranno. 🔗 Leggi su Romatoday.it

