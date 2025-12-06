Disoccupati di lunga durata intesa a Napoli | 400 senza requisiti restano fuori
C’è l’accordo sui progetti per i disoccupati e gli inoccupati di lunga durata di Napoli, compresi quelli che erano rimasti esclusi dal click day dello scorso luglio a causa di problemi d’accesso alla piattaforma, anche se circa 400 resteranno fuori perché non avevano i requisiti per accedere. L’intesa è stata illustrata in prefettura a Napoli: prevede una prima tranche di 8 milioni di euro, già stanziati, per una graduatoria già pronta che include 800 persone. Una seconda, ha spiegato il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon “uscirà giovedì e coinvolgerà gli altri 800 che ne hanno fatto richiesta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
