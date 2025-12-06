Disney risponde ai fan di star wars con nuove sorprese

Il mondo di Star Wars si prepara a un evento storico: nel 2027, il film originale del 1977 tornerà nelle sale cinematografiche, offrendo agli appassionati l’opportunità di rivivere le origini di questa saga epica nel suo formato originale. La grande attesa riguarda la possibilità di vedere per la prima volta da decenni la versione inattaccata, senza le modifiche apportate nel corso degli anni. Questa novità rappresenta una risposta alle richieste dei fan, che desiderano recuperare l’esperienza pura del primo capolavoro di George Lucas. il vero Star Wars torna al cinema. Per celebrare il cinquantesimo anniversario della prima pellicola, prevista per il 2027, si prospetta un ritorno sugli schermi di Star Wars nella sua forma originale, senza le modifiche successive introdotte da Lucasfilm. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Disney risponde ai fan di star wars con nuove sorprese

