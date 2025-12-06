"Macerata non può e non deve essere nuovamente individuata come sede di discarica. Non per pregiudizio, ma per motivi sostanziali, ambientali, paesaggistici e procedurali che non possono essere ignorati". È quanto sostiene la vicesindaca Francesca D’Alessandro che, pur non avendo delega in materia, fa sentire la sua voce, evidenziando che la città ha già dato: la discarica della Pieve, attiva dagli anni ’60 fino alla metà degli anni ’80; l’inceneritore del Cosmari, in funzione dal 1991 al 2013; il problema, mai risolto del tutto, dei cattivi odori che colpiscono da anni Sforzacosta, Casette Verdini, Piediripa, Collevario e aree limitrofe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Discarica, l’altolà di D’Alessandro: "Macerata ha già dato più di tutti"