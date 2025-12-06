Disastro Fiorentina esonero Vanoli | ipotesi a sorpresa per il sostituto

La sconfitta contro il Sassuolo è stata l’ulteriore mazzata di una stagione partita malissimo in casa Fiorentina con i viola sempre più ultimi in classifica. Dopo essere passati in vantaggio con il rigore di Mandragora, la squadra viola ha subito la rimonta dei padroni di casa che hanno conquistato i tre punti inguaiando anche la posizione di Paolo Vanoli. Fiorentina, possibile esonero per Vanoli (Ansa Foto) – tvplay.it Ora l’allenatore dei viola è chiamato a dare un forte cambiamento in casa viola provando a rilanciare una squadra che rischia seriamente di fare fatica ad uscire dalla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Disastro Fiorentina, esonero Vanoli: ipotesi a sorpresa per il sostituto

