Disabile cacciato dal ristorante di un hotel | i gestori condannati a un corso di bon ton
Tommaso Pimpinelli, 24enne affetto dalla malattia di Norrie, era stato escluso dalla sala ristorante di un albergo. Ora i gestori dell’hotel a 4 stelle Colbricon — in provincia di Trento — sono stati condannati a seguire un corso sulle buone norme di accoglienza nei confronti delle persone con disabilità. La storia a Repubblica la racconta Cecilia Bonaccorsi, la madre di Tommaso: «Avevamo fatto causa chiedendo simbolicamente un euro e la pubblicazione della sentenza. Non ci interessava il denaro ma l’educazione, che si facesse un corso riabilitativo nei confronti di un simile comportamento». L’hotel condannato per il disabile. 🔗 Leggi su Open.online
